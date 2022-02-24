依新版稅籍登記規則及會計帳簿憑證辦法，「網路版市招」將於3月1日起上路，商家在社群媒體、代購網銷售貨物，任何商品都必須附上統一編號、名稱。財政部指出，若商家未檢附，國稅局將認定涉及逃漏稅並查核銷售額資料。

依財政部2021年11月23日預告修正「稅捐稽徵機關管理營利事業會計帳簿憑證辦法」，自2022年3月起，我國電商平台如架構網站、APP等提供店家線上銷售者，平台業者皆有義務幫所有店家保存交易紀錄，以供國稅局查核、勾稽。

另財政部同時預告修正的「稅籍登記規則」也規定，自2022年3月起，商家在社群媒體、代購網銷售貨物，任何商品都必須附上統一編號、名稱，國稅局將查核其申報銷售額資料，等於網路版的營業登記。

揭露統一編號等於掛上「網路版市招」。官員指出，未來網路商家銷售貨物卻未揭露或未辦理稅籍登記，等同實體商家賣東西卻沒有標示統一編號，不僅會被國稅局裁罰，民眾也可合理懷疑為逃漏稅並檢舉。