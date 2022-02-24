友達今年獲得科睿唯安頒發「2022全球百大創新機構」（Clarivate Top 100 Global Innovators）殊榮，彰顯友達於前瞻研發的影響力與優勢。友達近年亦落實雙軸轉型策略於專利智財申請布局，期能以多樣化的專利申請類別，強化場域應用競爭力。 全球專業資訊服務提供業者科睿唯安今年第十一度發布全球百大創新機構，以全新專利數據分析方法評估機構在專利的影響力、新穎性、全球化布局與技術獨特性，彰顯獲獎機構創新表現。友達在2020與2021年即以快速提升的發明專利數量、專利影響力與獲准率，以及專利組合國際化程度，成為科睿唯安評比的「明日之星」（Innovators to Watch）機構之一，今年首度躋身全球百大創新機構，以專利價值達成卓越創新應用。 友達總經理暨營運長柯富仁表示，友達致力推動顯示技術創新，朝高附加價值化發展，歷年申請專利近2.9萬件，以質量兼具的專利申請策略，推動顯示技術應用的無限可能，此次獲國際專利資料庫業者科睿唯安評比為百大創新機構，不僅證明友達專利的深度與強度，也顯現出友達在前瞻研發的深厚價值。近年來友達亦將雙軸轉型策略，落實至智財申請布局，拓展垂直領域解決方案相關類別，策略性地推動智財多樣化，期能開創先進顯示技術於多元場域應用的可能性。 科睿唯安智慧財產與創新研究副總裁 Ed White表示，在2020及2021年發表的《明日之星：下一個百大創新機構》報告中，友達連續兩年都在預測名單上。在今年度的評比中，友達憑藉在創新上長年投入的強大基礎，其專利對技術發展的影響力及全球化佈局表現優異，最終脫穎而出，首次晉升全球百大創新機構。