歐股估將大跌 俄羅斯暫停所有市場交易 15:002022/02/24 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 CNBC報導，俄羅斯向烏克蘭發動攻擊，震動全球市場，亞股周四（24日）全面倒地，即將開盤的歐股預料也將大幅重挫。此外，莫斯科交易所周四早上宣布暫停所有市場交易，何時恢復運作則另待通知。 根據IG資料，英國富時指數預料開盤將走跌176點至7303點，德國DAX指數料將重摔526點至14092點，法國CAC 40指數料將跌落229點至6551點，義大利FTSE MIB指數料會重挫921點至25017點。 俄對烏克蘭動武 莫斯科與聖彼得堡股市暫停交易 俄羅斯開攻 亞股倒地 油價漲破100美元 #點至 #指數 #歐股 #俄羅斯 #暫停 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 匯率期貨趨勢專欄－美元指數 持續偏多看待 04:102022/02/24 證券．權證 俄羅斯股匯大跌 金融資產曝險升高 12:202022/02/24 財經 擴大制裁俄羅斯 拜登宣布制裁天然氣管線「北溪2號」 04:082022/02/24 國際 《國際政治》俄烏邊境再現新軍事部署 俄羅斯關閉部分空域 10:342022/02/24 財經 烏克蘭危機升高 學者：北京對俄行為有重大保留 14:482022/02/24 國際 《國際經濟》俄羅斯如擴大入侵 歐盟揚言出口管制 12:162022/02/24 財經 政院通過駕駛未停讓行人罰6000元 15:252022/02/24 財經 危機四伏 烏克蘭宣布關閉該國領空 14:452022/02/24 財經 烏克蘭情勢緊張 澳洲媒體關注陸對台態度 11:152022/02/24 國際 淡季不淡 工業生產指數連24紅 04:102022/02/24 財經要聞 與俄關係密切 歐銀行剉咧等 04:102022/02/24 全球財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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