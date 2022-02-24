CNBC報導，俄羅斯向烏克蘭發動攻擊，震動全球市場，亞股周四（24日）全面倒地，即將開盤的歐股預料也將大幅重挫。此外，莫斯科交易所周四早上宣布暫停所有市場交易，何時恢復運作則另待通知。

根據IG資料，英國富時指數預料開盤將走跌176點至7303點，德國DAX指數料將重摔526點至14092點，法國CAC 40指數料將跌落229點至6551點，義大利FTSE MIB指數料會重挫921點至25017點。