除了邀請大師開講外，還能在櫻花樹下品嘗團圓餐、下午茶及民歌舞蹈表演，讓每年返校的校友滿載而歸，流連忘返。(暨大提供／吳建輝南投傳真)

暨大表示，2月26日邀請所有校友，回到暨大品茗賞花回憶當年，品茗、逛市集，在櫻花樹的襯托下，來一場知性、浪漫、充滿回憶的同學會。(暨大提供／吳建輝南投傳真)

國立暨南大學種植超過千棵櫻花樹，近年成為中部地區賞櫻勝地，每年吸引上萬遊客朝聖，本月26日暨大校友會以主題「合和圓滿、櫻您同在」號召校友回娘家，除了邀請大師開講外，還能在櫻花樹下品嘗團圓餐、下午茶及民歌舞蹈表演，讓每年返校的校友滿載而歸，流連忘返。

暨大已經連續多年舉辦校友賞櫻活動，今年由暨大管理學院、校友總會、管理學院EMBA校友會、管理學院境外總裁班校友會共同辦理，管理學院院長陳建良也安排大師開講，請來埔里基督教醫院董事長趙文崇、良顯堂基金會創辦人陳綢、台積電歐亞地區資深副總經理何麗梅到暨大進行專題研講。

校友總會理事長胡景淵說，每年趁著春節假期與所有暨大校友相聚，除了在櫻花樹下賞櫻之外，也看看母校、與敬愛的師長們話家常，重溫當學生時無憂無慮的快樂時光；總裁班校友會理事長鄭金郎也說，暨大廣闊的校園非常適合現在防疫期間所需的社交距離，每年校友會幹部齊聚暨大，絕美勝景搭配對的人，十分幸福。

暨大表示，目前正值櫻花開，活動主題象徵校友合作無間、情誼和諧圓滿，所有校友在櫻花樹下欣賞學生期待熟悉的民歌，2月26日邀請所有校友，回到暨大品茗賞花回憶當年，品茗、逛市集，在櫻花樹的襯托下，來一場知性、浪漫、充滿回憶的同學會。