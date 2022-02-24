國際局勢動盪，俄國動作頻頻，台灣連續幾天寒流，造成逾百人猝死，與印度神童阿南德同樣研究吠陀占星的李靜唯老師表示，除了疫情，接下來還要留意極端氣候、能源、經濟等問題，3月可能發生軍事方面的衝突，一直要到4月危機才有望解除。

李靜唯老師提醒，全世界目前還籠罩在「蛇的格局」之中，除了疫情之外，接下來最需要擔心的正是極端氣候，另外，能源危機及經濟衰退也是防疫之外值得注意的問題。

李靜唯老師指出，2月27日火星與金星進入摩羯座與土星合相，金星的位置會受到火星與土星的夾擊，三月上半月全球金融狀況可能會傳出許多負面消息，包括黃金、石油、鋼材及原物料價位可能都會有很明顯的波動。同時，土星守護水瓶座，受到火星合相影響，科技產業供應鏈缺乏的情況也可能更加雪上加霜。

另外，由於火星守護牡羊座、伴隨著金星與土星緊密的合相，3月份很有可能會發生軍事方面的衝突，這樣的凶相大約會維持到4月才有可能化解危機。

加上守護天秤座的金星，在摩羯座受到火星與土星的夾擊，可能會看到大至國際政府或企業，小至某些人、事、物損失的情況會不斷擴大發生，譬如香港爆發大規模疫情導致外資紛紛撤守，損失就難以估計。