岡山「髓喜家園」專業訓練員洪銘辰（右）與女友黃小姐大方合影。（林瑞益攝）

高雄市岡山區「髓喜家園」專業訓練員洪銘辰在13歲車禍重傷，導致胸部以下終身癱瘓，他曾經依靠家人6年，後來大學考上社工系。如今他走過低谷，要用自身經驗鼓勵身障朋友，幫助他們重新回到社會，可自行騎機車或開車。

高雄市社會局24日安排洪銘辰到髓喜家園與脊損傷者互動，洪銘辰示範復健動作，並在一旁鼓勵脊損傷者要堅持復健，可以早日生活自理。

洪銘辰說，他曾經因為重傷，家人無微不至照顧他6年，直到壓瘡導致傷口見骨，開刀治療，傷勢加上癱瘓無知覺，消沉的他，情緒也無限釋放到家人身上。後來他看到母親愈來愈蒼老的面容，突然驚覺，自己的人生不能再如此。

於是，洪銘辰找到了離家最近的「髓喜家園」，開始接受訓練和生活自理。他回顧，人生重新開始的每一步，都困難重重，靠著強大的意志力和目標，他學會生活自理，並考取大學社工系。如今成為一個訓練員，想要鼓勵那些剛受傷、徬徨驚恐的脊損者。

現年34歲的洪銘辰走過人生低谷，他近年來也結識了女友黃小姐，兩人24日大方承認戀情，目前感情穩定發展中。黃女透露，她未來想當YouTuber，想拍一些身障者的旅遊、生活短片。

此外，高雄市社會局委託樂齡照顧關懷協會設置髓喜家園，幫助脊損傷者復健訓練，樂齡照顧關懷協會總幹事謝彥緯表示，除幫助脊損傷者復健外，也希望傷者們能有想要恢復健康的心情，如此才能早日復健完成，不必再依靠旁人生活。高雄市目前只有兩個復健機構，包含岡山的髓喜家園與前鎮區的高雄市脊髓損傷者成功之家。