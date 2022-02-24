民調贏10％選桃園穩贏？ 陳時中閃躲回應

今年九合一選舉民進黨的桃園市長候選人難產，有民調指出綠營若派衛福部長陳時中參選，可大勝藍營10％。對此陳時中回應，現在防疫正在下樓梯，跌跤了防疫成果就會不見，這是現在正在繃緊神經要步入經濟防疫新模式，很多事情需要一步一步注意它。