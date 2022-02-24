民調贏10％選桃園穩贏？ 陳時中閃躲回應 15:082022/02/24 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 有民調指出綠營若派衛福部長陳時中參選，可大勝藍營10％。對此陳時中閃躲回應。(指揮中心提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民調贏10％選桃園穩贏？ 陳時中閃躲回應 訂閱影音： 中時新聞網 今年九合一選舉民進黨的桃園市長候選人難產，有民調指出綠營若派衛福部長陳時中參選，可大勝藍營10％。對此陳時中回應，現在防疫正在下樓梯，跌跤了防疫成果就會不見，這是現在正在繃緊神經要步入經濟防疫新模式，很多事情需要一步一步注意它。 為何盧秀燕民調超強 港媒爆她3大策略：讓綠營人士無處可攻 牧德樂觀產業前景 今年營運穩 #民調 #桃園 #防疫 #穩贏 #陳時中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 監察院籲指揮中心「防疫和人權併行」 陳時中回應了 14:582022/02/24 生活 擇自己所愛就讀 全國技藝競賽桃園23學子奪金手獎 14:162022/02/24 寶島 虎年工業地產開紅盤！桃園大園2700坪工業地6.1億成功脫標 13:572022/02/24 財經 被點名戰桃園 陳時中冷回不是選對會 04:102022/02/24 焦點要聞 陳時中：下半年有望恢復國際旅遊 04:102022/02/24 焦點要聞 股價指數期貨贏家專欄－富時100指數 穩守季線 04:102022/02/24 證券．權證 高雄＋1 居隔陰轉陽確診 旗津地區防疫管制鬆綁 14:392022/02/24 生活 入境陽性率創新高 東南亞中東列重點 04:102022/02/24 焦點要聞 商務旅行可開放 小三通重啟正是時機 04:102022/02/24 產業財經 陳時中下半年「確實有可能」開放出國 網友一句話神解析 08:162022/02/24 政治 品觀點│台灣燈會無人機展演好評加碼 今平日觀賞最後機會 12:462022/02/24 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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