我國旅日名將陽岱鋼今天確定轉投美國棒壇，加入美國獨立聯盟湖國碼頭犬隊(Lake Country Dockhounds)，球隊官方網站在推特公布了這則消息，而說到這支球隊，他們的首席兼打擊教練來頭可不小，他目前是澳洲國家隊總教練，還曾與王建民、曹錦輝在奧運場上交手過！

尼爾森(David Nilsson)今年52歲，是道地澳洲人，1992到1999年效力大聯盟釀酒人隊，2000年轉往日本職棒中日龍隊，在大聯盟他總計出賽837場，留下打擊率.284、105轟、470分打點成績，是聯盟澳洲籍球員最多轟紀錄保持人，也是史上唯一超過百轟的澳洲球員。

他還在2000年、2004年代表澳洲參加雪梨和雅典奧運，在雅典奧運金牌戰不敵古巴奪下銀牌。而預賽也和中華隊正面碰頭，當年我國強投王建民對澳洲先發出戰，繳出7局無失分完美成績，曹錦輝則以救援投手身份接下後面2局，尼爾森可說和台灣球員相當有緣。

生涯後期尼爾森到澳洲延續選手生涯，退休後擔任澳洲職棒布里斯本俠盜隊教練，接著任職澳洲國家隊總教練直到現在，2006年曾率隊參加首屆世界棒球經典賽。目前還兼任美國獨立聯盟球隊湖國碼頭犬隊打擊教練，一生資歷相當豐富，相信他能帶給陽岱鋼更多的場上經驗！