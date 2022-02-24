精密機械傳動零組件設計製造廠台灣精銳（4583）預計4月初加入上市生力軍，24日舉行媒體茶會。台灣精銳為擁有高獲利、高成長率、高自製率「三高態勢」之隱形冠軍，去年營收32.9億元，年增15.8％，前三季稅後淨利6.18億元，每股盈餘（EPS）8.48元，年成長高達35.68％，全年可望賺逾一個股本，表現不俗，今年營運、獲利表現更可望再攀高峰。

台灣精銳24日於興櫃市場盤中小跌0.54％，在台股受俄烏開戰影響、大舉殺盤的肅殺氣氛下，表現相對抗跌，且盤中最高價更衝上274元，創逾兩周來新高。

台灣精銳將於3月1日於台北君悅酒店舉行上市前業績發表會，該公司主要產品為「精密型行星式減速機」、「齒輪」及「齒排（條）」，營收逾八成來自半導體、面板及醫療設備產業。

台灣精銳為國內唯一可自主研發生產超精密伺服系統專用行星式齒輪減速機、高精度齒輪齒排之公司，擁有自我核心技術及全球銷售通路，據點遍布亞洲、美洲、歐洲及澳洲等地區，目前全球具備同樣關鍵技術能力的同業均為國外大廠，如德國威騰斯坦（WITTENSTEIN）及日本新寶（Shimpo）。

此外，台灣精銳也轉投資子公司台中日月千禧酒店，為經交通部觀光局評鑑的五星級飯店，總經理郭崇哲指出，日月千禧酒店為台中目前唯一國際五星級酒店，佔台灣精銳營收約一成。