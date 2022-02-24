德國總理蕭茲今天形容俄羅斯在烏克蘭的軍事行動「赤裸裸違反」國際法，這是歐洲「黑暗的一天」。與此同時，北大西洋公約組織（NATO）宣布，將針對此事召開緊急會議。

蕭茲（Olaf Scholz）表示：「德國以最嚴厲的言詞譴責蒲亭（Vladimir Putin）總統這個無恥的行徑，我們和烏克蘭及其人民團結在一起。」

他敦促莫斯科「立刻」停止軍事行動。

法國駐聯合國大使譴責俄羅斯選擇開戰，還說必須在聯合國安理會對俄國究責。

北約官員今天告訴法新社，北約大使們今天上午將針對俄羅斯攻擊烏克蘭召開緊急會議。

北約官員表示：「我們可以證實北大西洋理事會（NAC）將在今天（24日）上午召開緊急會議。

這位官員還說，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）將在中午12時30分（台灣時間24日晚間7時30分）左右召開記者會。

史托騰柏格稍早敦促俄羅斯立即停止軍事行動並尊重烏克蘭主權與領土完整。