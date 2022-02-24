苗栗縣政府2015年開始推動身障社區式日間照顧服務，廣設服務據點就近提供服務，洋國實業公司董事長湯堂榮捐贈1輛「身心障礙者日間照顧服務交通車」給縣府社會處，解決身心障礙者往返據點的交通問題，同時也捐贈1輛「復康巴士」予頭屋鄉公所，解決減輕家庭照顧負擔。

苗栗縣長徐耀昌、頭屋鄉長徐鑫榮24日代表受贈並分別致贈感謝狀，對湯堂榮的善心義舉致上崇高敬意與謝意，感謝他事業有成之餘積極回饋苗栗，期待藉以拋磚引玉，吸引更多善心並認同苗栗的企業家，為地方整體發展共同努力。

湯堂榮雙親為苗栗人，父親吳煥章出生於苗栗市，早年北上奮鬥，30多年前返鄉到銅鑼工業區設立公司，其母親吳湯添妹出生公館鄉。

湯堂榮繼承家業後將公司遷址新北市，但心中仍感念公司在苗栗獲得30多年的照顧，以及父母親的養育之恩，並以父母親名義，捐贈1輛身心障礙者日間照顧服務交通車及1輛復康巴士，回饋苗栗鄉親，讓身心障礙者及行動不便者交通更加方便、安全。

縣長徐耀昌表示，湯堂榮慷慨捐贈總價值約357萬元的日照服務交通車以及復康巴士，分別贈予縣府及頭屋鄉公所使用，而頭屋鄉與苗栗市相隔一座橋，頭屋鄉長輩經常到部立苗栗醫院以及大千醫院就診，因此復康巴士的接送使用率極高，希望獲贈的服務交通車與復康巴士將發揮最大效益。

頭屋鄉長徐鑫榮指出，頭屋鄉的資源相對貧乏，車輛老舊之際，剛好有機會獲得善心企業捐贈復康巴士，公所將充分利用，對長輩照顧及交通需求照顧等各方面不遺餘力。

縣府社會處表示，苗栗縣內目前約有3萬4095位身障人口，其中約有9成以上居住社區，縣府推動身障社區式日間照顧服務，迄今已布建6處服務據點，共可服務90名身心障礙者。

去年底向中央爭取1輛身心障礙者日間照顧服務交通車，將用於北區，今年洋湯堂榮再捐日照交通車將投入南區提供交通接送服務，將做最妥善的運用發揮最大的效益，為居住於交通不便地區的身心障礙者也能順利外出接受據點服務，協助身心障礙者在社區安定生活。