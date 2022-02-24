立法院明天將開議，民進黨立法院黨團今召開黨團大會備戰。黨團總召柯建銘表示，民進黨各委員會召委，在本會期將優先處理政院提出的修法草案，目前預計有將近90個法案都已送入立法院，包括今天行政院會通過的《促轉條例》修正草案都將優先處理。對於國民黨擬對日本核災區食品展開議事杯葛，柯建銘說，已同意行政命令「備查」改「審查」，國民黨要適可而止，民進黨會見招拆招。

立法院新會期將在明天開議，柯建銘日前就定調，本會期對法案的處理立場將以政院提案為優先，加速審查與三讀，今天中午黨團召開大會，進一步確立議事處理立場。

柯建銘表示，本會期將有NCC3個委員懸缺，及檢察總長的人事同意權；在預算部分，有國營事業預算案及將近2千個中央政府總預算凍結案，其中國營事業預算，目前朝野經協商後已有共識，就拜託國民黨能在本會期一同解決預算案，避免再拖至下會期。

在法案部分，柯建銘說，黨團態度就是優先處理政院提案的修法，目前包括私校退場條例等，共有將近90個政院提出的修法草案已送進立法院；而在今天上午，行政院會也通過《促轉條例》、《公寓大廈管理條例》等4個修正草案，送到立院後也會盡快排審。他說，促轉會預計5月底就要落日，使得《促轉條例》的修正有其急迫性，必須盡速審查。

對於日本核災區食品解禁，國民黨不排除於明天杯葛行政院長蘇貞昌的施政報告。柯建銘強調，民進黨同意比照美豬開放模式，將日本食品進口的行政命令從「備查」改「審查」，因此希望國民黨能適可而止。對於可能的議事攻防，他說，明天黨團將發動甲級動員，見招拆招。