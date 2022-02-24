儘管俄國總統普丁23日宣布對烏克蘭東部的頓巴斯地帶展開軍事行動；但烏克蘭邊防部隊卻表示，自當地時間凌晨5點起(台灣時間同日11時)，俄軍自俄烏邊境、烏克蘭與白俄羅斯三方襲擊烏克蘭；「半島電視台」表示，這絕非普丁所說得只是在頓巴斯東部的一次小型軍事行動。另一方面，隨著俄軍攻勢展開，烏克蘭首都基輔防空警報不斷響起，並出現逃難潮。
報導指出，隨著俄軍進攻，空襲警報聲持續在基輔四處想起。「軍事設施為俄軍攻擊目標─目前主要以飛彈空襲為主」。
隨後烏克蘭總統澤倫斯基也在全國談話中證實，「普丁宣布在頓巴斯展開特種軍事作戰；俄軍對我們的軍事基礎設施與邊境部隊發動打擊，在烏克蘭多座城市都能聽到爆炸聲」。
烏克蘭國防部長則表示，該國東部的烏克蘭軍隊、軍事指管中心與機場，都遭到俄軍的砲火密集攻擊。
隨著俄軍攻勢展開，民眾紛紛逃離基輔。從推特與新聞照來看，大批車輛湧入高速公路，綿延的車陣回堵整條公路。還有人在社群媒體上表示，恐慌感在當地民眾中擴散，大量人潮往防空洞擠入；電視畫面可看到，人們擠在一起，有些人祈禱上蒼保佑。
《衛報》記者則表示，基輔街頭人群稀落，不過，提款機前則有人排隊領錢。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。