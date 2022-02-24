#BREAKING #URGENT



Weapons depot and fuel depot of the Ukrainian troops of the Kiev regime destroyed near the western Ukrainian city of Ivano pic.twitter.com/2gwNgEGWal — Royal Intel (@RoyalIntel_) February 24, 2022

An unknown aircraft or the remains of a rocket fell into Kiev's Goloseevsky district #Ukraine pic.twitter.com/QO71aqZTSL — UkraineLive (@KievUkraineLive) February 24, 2022

儘管俄國總統普丁23日宣布對烏克蘭東部的頓巴斯地帶展開軍事行動；但烏克蘭邊防部隊卻表示，自當地時間凌晨5點起(台灣時間同日11時)，俄軍自俄烏邊境、烏克蘭與白俄羅斯三方襲擊烏克蘭；「半島電視台」表示，這絕非普丁所說得只是在頓巴斯東部的一次小型軍事行動。另一方面，隨著俄軍攻勢展開，烏克蘭首都基輔防空警報不斷響起，並出現逃難潮。

報導指出，隨著俄軍進攻，空襲警報聲持續在基輔四處想起。「軍事設施為俄軍攻擊目標─目前主要以飛彈空襲為主」。

MASSIVE TRAFFIC JAM IN KIEV pic.twitter.com/tmA4DLPYOt — Ali Özkök (@Ozkok_A) February 24, 2022

BREAKING VIDEO: Traffic jam in Kiev as Ukrainians attempt to flee the capital. #WWIII pic.twitter.com/hqE8MJf3nO — ANONCAT REPORTS 🐈‍⬛🏴 (@anoncatnews) February 24, 2022

隨後烏克蘭總統澤倫斯基也在全國談話中證實，「普丁宣布在頓巴斯展開特種軍事作戰；俄軍對我們的軍事基礎設施與邊境部隊發動打擊，在烏克蘭多座城市都能聽到爆炸聲」。

烏克蘭國防部長則表示，該國東部的烏克蘭軍隊、軍事指管中心與機場，都遭到俄軍的砲火密集攻擊。

🚨Ukraine shelter for civilians In Kiev/Kyiv against Russia #WWIIIpic.twitter.com/tLCVMlLY19 — Live News (@LiveNewsForAll_) February 24, 2022

隨著俄軍攻勢展開，民眾紛紛逃離基輔。從推特與新聞照來看，大批車輛湧入高速公路，綿延的車陣回堵整條公路。還有人在社群媒體上表示，恐慌感在當地民眾中擴散，大量人潮往防空洞擠入；電視畫面可看到，人們擠在一起，有些人祈禱上蒼保佑。

《衛報》記者則表示，基輔街頭人群稀落，不過，提款機前則有人排隊領錢。