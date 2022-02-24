依《國家語言發展法》規定111學年度起，閩南語等本土語言及台灣手語，都列入中小學生的必修課程。民進黨立委今質疑，本土語言教支人員薪資數10年來一毛未漲，未隨軍公教人員調薪4％，淪為調薪孤兒，且師資嚴重不足。

國教署國中小組組長林祝里表示，目前積極盤點教師人員人力、公務人員調薪等面向，由於有一定的行政程序，無法預估時間點，但承諾鐘點費部分可以追溯；且新年度預估可以增加6900多名本土語言教師，目前繼續培育3000多名現有師資，未來透過跨校對接，避免開不成課、教職員無課可以上的問題。

民進黨立委林宜瑾、邱志偉今舉行「搶救本土語言不能等！教支人員待遇要提升！」記者會，邱志偉指出，距離政策上路僅剩半年，教育部盤點目前本土語師資共13456人，其中領取「鐘點費」的教學支援人員共4748人，然而其待遇數10年來一毛未漲，今年也未隨軍公教人員調薪4％，台灣本土語教支人員卻淪為調薪孤兒。

邱志偉並指，全國高中校數超過500間，已通過本土語認證的高中現職教師僅44人，師資嚴重不足，雖然教育部主張現有2千多名高中教師正在接受本土語培訓，但這些在職教師現階段皆尚未取得認證，況且中高級語言檢定有一定難度，合格率難以評估。

邱志偉呼籲，教育部務必盡快提出「教支人員鐘點費及交通費調整方案」，正視教支人員待遇偏低的問題，另應盡速訂定「高中教支人員聘用辦法」，並從寬制定鐘點費支給基準。

林宜瑾說，現在本土語言課程高度仰賴教支人員兼課，取得資格不易，教育部給出的鐘點費卻只有300至400元，換算月薪不到2萬，對這些人非常不公平。