緯創資通（3231）今年首度入選由科睿唯安（Clarivate）發布的全球百大創新機構（Top 100 Global Innovators），讓緯創在發明創新成果的表現獲得肯定。

科睿唯安智慧財產與創新研究副總裁Ed White表示，緯創近年在全球多個主要經濟體中獲得專利權，展現其在全球化佈局的雄心。

緯創董事長林憲銘表示，創新而永續（Sustainability through Innovation）是緯創邁向下一個20年的願景，為了創造人類與環境和諧共榮的美好生活，緯創以作為客戶及相關利害關係人值得信賴的永續科技創新夥伴為目標。過去數年，緯創不僅持續擴大尖端科技研發的投資，更鼓勵以團隊研發競賽、策展、目標式腦力激盪專案、發明提案審查／研討活動，及專利大數據／技術趨勢分析等，形塑企業創新文化，並積極培植內外研發團隊與技術，以創新引領更多的創新。

在專利策略方面，緯創以完善的「智慧財產管理政策」建立、累積、維護與管理更具未來性的智慧財產組合（IP Portfolio），其蘊含強健的全球專利組合，專利布局遍布亞洲、歐洲、北美等區域，技術涵蓋領域更擴及醫療保健、擴增／虛擬實境與其他元宇宙應用、自駕及電動車、智慧車載系統、人工智慧、機器學習、機器人、先進通訊及網路、自動化i4.0等相關新興科技。展望未來，緯創將持續鼓勵獨立自主研發與創新、維持專利組合規模、擴展涵蓋技術範圍、提升專利品質，並促進專利活化，以達成專利運營及專利組合的最佳化及價值/效益最大化。