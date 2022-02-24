銀行通路熱銷的美元利變壽險再「變形」。南山人壽24日宣布，推出在銀行通路銷售的新美元利變壽險保單「多美寶」，訴求四大功能，即增值、拉高壽險保障、增加失智保障及資產傳承，目前保單宣告利率3.25％，保戶除了有增值回饋金外，若不幸罹患巴金森氏或阿茲海默症，即給付保額5％，保單滿50~60年的滿期或身故保險金有機會拿到三倍以上已繳保費。

與南山人壽多美寶相似的保單，還有中國人壽的「美利雙全」，亦是在銀行通路銷售的美元利變壽險，目前宣告利率也是3.25％，同樣針對嚴重巴金森氏與阿茲海默症給付保額5％；另外元大人壽亦有美元利變壽險「美利傳」，亦有額外針對巴金森氏與阿茲海默症給付保險金額10％，目前宣告利率3.2％。

壽險目前兩大當紅商品，一是類全委投資型保單，另外一個就是利變壽險，2021年全年利變壽險新契約保費近3256億元，占整體壽險新契約保費的31％左右，今年1月因為資本市場波動，資金尋找避險去處，加上部分壽險公司及銀行通路力推，1月利變壽險新契約保費逾415億元，占新契約保費近39％，即占比拉升。

利變壽險現在已不止比宣告利率，還要拼多功能，且若具較高保障成份，宣告利率也可再拉高，因此壽險業者多訴求保額可拉高，可有分期給付保險金、增加特定傷病保障，即保戶投保後可追求累積資產、又可有自身的保障，最後可作為傳家資產。

南山人壽的多美寶主要在銀行通路銷售，保費躉繳或二年繳費，宣告利率3.25％，算是比南山人壽之前主力保單再「升息」5基本點（1基本點等於0.01百分點），保單預定利率1％，即目前2.25個百分點的差額，乘上保價金後，就是保戶可期待的增值回饋金，保單大約滿五週年之後，解約金加已增值金就可高於已繳保費，即保本。

同時保單訴求針對失智風險提供額外保障，即阿茲海默與巴金森氏症確診，給付保額5％，保單50~60年後，如40歲投保、90歲離世時，給付保險金約是所繳保費的三倍，可作為資產傳承給下一代。