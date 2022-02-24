俄烏緊張局勢升級，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）24日授權在烏克蘭東部展開軍事行動，烏克蘭首都基輔和第二大城哈爾科夫皆已傳出爆炸聲。

大河報引述在基輔留學的中國留學生指出，當地到處都聽見爆炸聲，自己已經躲進地下室。另有在烏克蘭留學的中國學生表示，至少聽到3次爆炸聲，民眾都在忙著囤積物資。

極目新聞則引述於烏克蘭留學的中國學生李樂濤表示，在當地時間23日深夜，從社群看到有人提前囤貨，趕緊去附近商圈購買生活物資，至24日早上5時許，當地先後傳出兩聲巨響，直到第三聲巨響傳來，引發窗戶震動，才確認是爆炸。

網上隨即傳出當地各處爆炸聲、直升機轟鳴的畫面。李樂濤指出，同學們彼此都很鎮定，學校也未通知停課，大家都在忙著囤積物資、互相提醒注意安全。

報導指出，基輔飛往北京的機票極少，且非常難搶，最近一次追蹤票價已漲至人民幣（下同）兩萬元。