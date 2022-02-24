現年59歲出道近40年的資深女星狄鶯，給大眾活力滿滿、有話直說的形象，而她最近也以健身美照配上勵志標語被大家封為「長輩圖女神」，如此愛恨分明的她卻受到網友兩面的評價，有些網友喜歡她的直來直往，但有些網友卻認為她太過強勢，這也讓平時海派熱情的狄鶯在深夜感嘆「我只不過是一個平凡無奇的家庭主婦、兼過氣藝人而己」。

狄鶯被封為長輩圖女神。(圖/翻攝自狄鶯臉書)

仗義執言的狄鶯在過去就曾槓上酸民與網友在網路上大戰，當時的她不僅關掉微博，還考慮關掉所有的社交帳號，並向網友喊話若是不喜歡她的行事作風，就不要點開她的粉絲團，也不要看她發的貼文及言論，狄鶯本人也提到若是有網友和她想法、觀念不同，那就無需多談，各自走各自的路不用被對方影響。

而近日狄鶯的負面情緒再次被激起，她表示自己無論做得多好、多優秀，都無法改變某些社會上的人心醜陋，就算給予再多的包容，換來的也只是酸民們一次又一次的傷害，她在文中更是難過表示「我才發現，我只不過是一個平凡無奇的家庭主婦、兼過氣藝人而己。」

狄鶯表示只是想將快樂帶給大家。(圖/翻攝自狄鶯臉書)

然而文末狄鶯卻釋懷的表示還是自己開心比較重要，她不想也無須理會網友的酸話，最後也祝福大家在疫情時代下都能健康平安，此貼文一發出也引來許多網友的留言，大家紛紛支持狄鶯也要她多愛自己一點，人不可能迎合每一個人，有人喜歡自己就一定有人討厭自己，也感謝她帶給大家那麼多的歡樂。