俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天宣布於烏克蘭展開特別軍事行動，之後莫斯科和聖彼得堡證券交易所雙雙宣布暫停今日交易。

莫斯科證交所在網站聲明中表示，所有市場交易已暫停，一旦恢復，會在稍後宣布。

聖彼得堡證交所也宣布停止交易，並於聲明中說，禁止在任何交易模式之下下單及簽署合約。

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