俄對烏克蘭動武 莫斯科與聖彼得堡股市暫停交易 15:222022/02/24 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 莫斯科和聖彼得堡證券交易所雙雙宣布暫停今日交易。(圖／路透社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天宣布於烏克蘭展開特別軍事行動，之後莫斯科和聖彼得堡證券交易所雙雙宣布暫停今日交易。 莫斯科證交所在網站聲明中表示，所有市場交易已暫停，一旦恢復，會在稍後宣布。 聖彼得堡證交所也宣布停止交易，並於聲明中說，禁止在任何交易模式之下下單及簽署合約。 俄攻打烏克蘭 拜登怒嗆 美與盟邦將對俄全面制裁 歐股估將大跌 俄羅斯暫停所有市場交易 #聖彼得堡 #烏克蘭 #暫停 #證交所 #聲明中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聲援烏克蘭 德法知名地標投射烏國國旗顏色 04:542022/02/24 國際 烏克蘭進入30天緊急狀態 24日起實施 08:572022/02/24 國際 烏克蘭危機升高 學者：北京對俄行為有重大保留 14:482022/02/24 國際 危機四伏 烏克蘭宣布關閉該國領空 14:452022/02/24 財經 《國際產業》烏克蘭供應疑慮 ASML研究氖氣替代來源 11:082022/02/24 財經 聯大審議烏克蘭問題 安理會今將再開會 09:002022/02/24 兩岸 烏克蘭山雨欲來 歐冠足決賽想搬家 04:102022/02/24 運動天地 俄羅斯攻打烏克蘭 台灣突爆10萬則討論衝上推特熱搜 14:562022/02/24 政治 俄烏持續對峙 外交部：烏克蘭境內尚有33名國人 11:062022/02/24 政治 政院通過駕駛未停讓行人罰6000元 15:252022/02/24 財經 《國際政治》烏克蘭遭「全面入侵」 油價飆破100美元 13:072022/02/24 財經 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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