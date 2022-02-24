台中市北區東光路1棟大樓，24日14時08分傳出一起墜樓意外，1名約30多歲女子在大樓處，因不明原因墜樓，警消獲報抵達後，發現該女已經無生命跡象、雙腳粉碎性骨折，緊急送中國附醫搶救，目前警方調閱監視器，後續仍待警方釐清案發原因。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980