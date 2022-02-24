台中墜樓意外！30多歲女雙腳骨折無生命跡象 送醫搶救中 15:342022/02/24 中時 張妍溱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市北區某大樓24日下午傳出女子墜樓意外。（讀者提供／張妍溱台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市北區東光路1棟大樓，24日14時08分傳出一起墜樓意外，1名約30多歲女子在大樓處，因不明原因墜樓，警消獲報抵達後，發現該女已經無生命跡象、雙腳粉碎性骨折，緊急送中國附醫搶救，目前警方調閱監視器，後續仍待警方釐清案發原因。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 政大20歲女大生宿舍墜樓 被發現已躺臥地上無呼吸心跳 30萬投資糾紛 男找友人押人討債 警方逮3嫌 #台中 #墜樓 #無生命跡象 #意外 #送醫搶救 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 紐西蘭反疫苗示威變調 警疑遭噴酸抗議者開車衝撞 16:312022/02/22 國際 丟丟妹叔叔家遭蒙面歹徒持槍洗劫 年輕共犯落網遭聲押 19:252022/02/21 社會 家教預收學費搞失蹤 遭告詐欺 04:102022/02/21 社會新聞 越南移工背袋藏毒 還當豬隊友咬出女友供毒 17:352022/02/21 社會 板橋情殺 健身教練疑女友另結新歡悶死她 最後身影曝光 11:052022/02/23 社會 北市信義區驚傳女子墜樓 當場失去生命跡象送醫 13:362022/02/22 社會 「丟丟妹」叔父遭搶劫數十萬 警攻堅1嫌持槍自轟身亡 07:392022/02/21 社會 感情糾紛起爭執 健身教練疑悶死女友後自戕 09:222022/02/23 社會 苗栗2屁孩惡搞3支測速照相桿 「紅燈衝線」警方怒了 15:542022/02/22 社會 BMW自撞分隔橋墩 3人魂斷國道 04:102022/02/21 社會新聞 汐止男清晨墜樓亡 對面大樓上周也有人墜樓引住戶議論 10:422022/02/21 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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