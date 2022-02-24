台中市大肚區及龍井區登山步道原為凹凸不平的土石路、兩側雜草叢生，且部分路段坡度過大。觀旅局去年投入1000萬元，進行大肚串聯瑞井及龍井竹坑南寮生態步道整建工程，已於今年1月完工，大幅提升步道安全性及行走舒適度，提供山友更優質完整的登山路線。
觀旅局說明，大肚龍井生態步道整建工程總長551公尺，延續龍井竹坑南寮登山步道的石板形式施工，在工程設計階段時將山友登山步伐納入考量，完工後的步道路面平整好走，坡度不再讓人感到負擔，可體驗自然慢活的步調。
觀旅局表示，在陡坡段則採用石板階梯，完成後的階梯每階高度都相同，上下坡舒適安全，在階梯之間還增設座椅休憩區，讓山友停下腳步稍作休息，充分展現體貼山友的巧思。
觀旅局指出，瑞井登山步道及竹坑南寮登山步道擁有豐富的自然景觀及生態資源，其中瑞井社區的古井、紅磚厝、動植物生態等豐富的地方特色，更是往來山友訪古尋幽的秘境。
觀旅局建議自駕遊客，可將車輛停放於竹坑南寮步道南寮社區停車場，循竹坑南寮登山步道往大肚龍井串聯步道接續瑞井登山步道，再循原路返回停車場；也可以循竹坑南寮登山步道環形走一圈返回停車場，體驗環狀路線，途中設有景觀台可遠眺大肚山巒之美。
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