228連假即將到來，為確保期間龍潭地區交通順暢，桃園市龍潭警分局針對轄區易壅塞路段研擬規劃交通疏導管制作為，使民眾能快樂出遊交通順暢不塞車。

桃園市龍潭區有多處知名觀光景點，如龍潭觀光大池、石門水庫、小人國及六福村遊樂園等風景休憩區，加上緊鄰的龍潭三水里山區適逢魯冰花盛開季期間，預估將吸引大量遊客進入龍潭地區，連假期間交通流量較大，加上通往鄰近新竹縣各風景區的臺三線道路等車潮，均以高原交流道為主要道路，在尖峰重要時段出現車多壅塞情形。

警方提醒民眾，因龍潭區高原交流道鄰近幾個遊樂區，易造成沿路車輛回堵延伸至台三線（中豐路），另位於龍潭三水里山區的魯冰花觀賞區的大北坑街及周邊產業道路，路幅亦較為狹窄，為避免交通壅塞，將於各相關重要路口編派警力執行交通疏導工作。

對於龍潭區三水里大北坑魯冰花觀賞區，因人潮眾多，將採單循環方式管制，請汽機車交通工具遵行單向通行，沿路均不提供停車位，欲停車請將車輛停放至會場規劃停車場；另有提供接駁車服務，民眾可搭乘公路客運至龍潭區龍潭運動公園或楊梅區的楊梅火車站後站(金德路與成德二街交叉路口)，即可接駁車前往會場。