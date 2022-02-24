乾杯集團旗下燒肉品牌「乾杯燒肉居酒屋」進駐台南全新購物商場「MITSUI OUTLET PARK 台南」，於2月25日起正式開幕。此次「乾杯燒肉居酒屋」進駐，有望為集團挹注亮眼佳績，目標年展店15家，今年度海內外已新展5間分店，集團總店數達60家，台灣39家、中國大陸21家，年底總店數有望推升至70家。

國人出國消費仍受限，乾杯集團看好國內購物商場熱潮，旗下燒肉品牌「乾杯燒肉居酒屋」插旗「MITSUI OUTLET PARK 台南」，是繼成功店後，第2間台南分店，同時也是乾杯集團第60家分店，全球佈局寫下嶄新里程碑。

毗鄰高鐵台南站的「MITSUI OUTLET PARK 台南」，主打結合台南的古都特色與MITSUI OUTLET PARK的日本購物風格，是南台灣首家日系OUTLET，試營運期間已湧進萬人人潮，未來勢必將成為台南打卡閒逛的新景點。

「台南乾杯三井店」位於「MITSUI OUTLET PARK 台南」1樓主題餐廳區，坪數62坪，座位數總共有92個席位。整體空間考量商場以家庭客群居多，此次挑戰全新的設計調性，視覺以大面積灰色磚牆，搭配木格柵，延續日式居酒屋的經典風格，同時融入度假風情的「藤條、棕梠繩、編織」等天然素材，運用在燈具、牆面，復刻出令人感到放鬆、療癒，親近大自然的本土風情。