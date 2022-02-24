中華電信Hami Video與國家電影及視聽文化中心攜手合作，將於228連假之特展活動期間，以《島嶼江湖：武俠在台灣》為主題，首度採用5G多視角直播，讓民眾猶如穿梭如臨實境的武俠世界，體驗當年武俠電影文化在台灣掀起的風潮。

中華電信以5G技術協助智慧場館與策展機構，將創新應用科技導入藝文線上演出，包括去年新開幕的高雄流行音樂中心、桃園陽光劇場，都運用5G專網的高速率、低延遲特性，讓攝影師可行動自如的拍攝各角度4K高畫質畫面，提供導演及演員發揮更多表演創意，民眾可利用智慧手機即時線上觀賞，自主選擇想看的視角，體驗新型態的影音展演方式。

中華電信表示，Hami Video OTT平台擁有運動賽事、影劇、卡通等多元內容，這次首度與影視聽中心合作，以武俠電影為主題，要讓影迷們大開眼界，中華電信Hami Video獨在228假期帶來創新多視角獨家直播。