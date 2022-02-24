虛擬貨幣投資風險高，但仍吸引不少想賺快錢的民眾，詐騙集團也利用此人性弱點騙取金錢，台中市警局霧峰分局大里分駐所日前接獲銀行報案，指有婦人疑遭詐騙以投資比特幣為由欲匯款12萬元，員警到場經與行員理性分析下，婦人才驚覺受騙，放棄匯款。

台中市大里區1名楊姓婦人日前到大里新光銀行，欲匯款12萬元至一指定帳戶，行員操作時發現該帳號異常，詢問楊婦匯款用途，楊婦答稱為投資比特幣，但行員遇過多起投資詐騙事件，懷疑楊婦遭詐騙，於是向霧峰分局報案。

霧峰分局大里分駐所受理報案後，巡佐洪弘寬及警員彭于庭立即前往了解，發現年約65歲楊姓婦人委託其女兒到銀行協助匯款，經以電話跟楊婦溝通，楊婦向員警表示，在LINE群組中收到比特幣投資訊息，點開後與對方加為好友，對方表示可以協助代為投資比特幣，但須先匯款至他所指定的帳號。

所幸行員首先發現帳戶異常而報警，並在行員與員警通力合作，分享以前所處理過的詐騙案件，楊婦才驚覺受騙放棄匯款，表示幸好銀行及員警的苦口婆心解說，才保住12萬元的辛苦錢。

霧峰分局長李建興提醒大家，詐騙集團手法變化多端，凡涉及不知名人士要求金錢往來務必再三確認，亦可撥打反詐騙專線165查證，遵循「冷靜」、「查證」、「報警」反詐騙三要領。