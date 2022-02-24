香港首富李嘉誠最小的兒子李澤楷，今年55歲的他有老爸全力支持發展事業，因此坐擁千億身家，而他的感情生活也相當精采，最為人所熟知的，是與女星梁洛施之間的一段情，女方為他中斷演藝事業並連生3子，但始終沒有名份，反觀李澤楷繼續遊戲人間，本有一名穩定交往的港姐女友郭嘉文，但這段相差26歲的感情也沒有結果，去年7月爆出兩人已分手，震驚外界。

李澤楷年過半百在感情上仍未「定下來」，本以為他很可能與交往5年的郭嘉文修成正果，沒想到爆出2人已分手，讓人不禁想起梁洛施，15歲就因混血美貌被發掘入行的梁洛施，演藝事業一帆風順，18歲便以電影《伊莎貝拉》拿下金紫荊獎最佳新進演員以及葡萄牙波圖國際電影節影后，隔年進軍好萊塢，拍攝《神鬼傳奇3》，演藝事業可說正當紅，梁洛施卻突然息影，並爆出與李澤楷交往中。梁洛施於2009年及2010年，為李澤楷生下長子與一對雙胞胎兒子，連續給李家添後卻始終沒能得到名份，2011年她發表與李澤楷分手的聲明，但共同撫養3個兒子，此後梁洛施雖然復出影壇，但作品很少，幾年才拍一部戲，主要還是將心力放在照顧孩子上頭。

眼見李澤楷與嫩港姐分手，反觀孩子媽梁洛施，分手多年從沒傳出復合消息，而獨自帶著3個孩子生活的她，生活品質還是相當好，前幾天她上傳自己做美食的照片，表示一盤蘿蔔配上一碗魚子醬掛麵，在她嘴裡簡單的一頓，食材卻相當奢華；她也罕見po文曬出大兒子李長治的身影，13歲的長子把領養的兩隻貓咪摟個滿懷，生活相當樸實愜意，梁洛施則藉此叮嚀大家記得保暖。

事實上，多年來梁洛施無論對戀情還是孩子們都相當低調，尤其是3個兒子的隱私，她非常少曝光他們，就算偶一為之，也一定打上馬賽克，足見保護程度，至於跟李澤楷之間，雖然擁有3個孩子卻也無緣進他家的門，甚至盛傳李嘉誠不喜歡梁洛施，但金孫在手還是捨不得不疼愛，因此知情者堅信，梁洛施當不當李家媳婦已不重要，因為她永遠都是3個孩子的母親，豪門裡必定有她的位子，即使李澤楷的新歡一個換一個，但梁洛施完全不可能被取代，始終都是贏家。