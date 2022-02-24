貨櫃車、聯結車等大型車以及拖吊車業者，共同宣誓「我OK你先過」車輛路口停讓行人的文化。（石秀華攝）

為提升駕駛人對路口行人路權及安全重視，高市府與公路總局聯手，24日舉行「路口減速、停讓行人」誓師記者會，邀請9大運輸業代表與會，共同宣誓推動「我OK你先過」車輛路口停讓行人的文化。

高雄市2021年交通事故死亡人數比2020年減少12人，其中機車事故死亡人數下降4.1％，大型車事故更減少了23.8％，為提升駕駛人對路口行人路權及安全的重視，交通局和公路總局今（24）日下午舉辦誓師記者會，包括高雄市道安促進會、外送平台業者以及大高雄地區9大運輸業代表均與會。

副市長林欽榮上台致詞，一開始即點出「誓師」大家就要做得到，行經路口要減速也要禮讓行人；林欽榮表示，高雄市是個工業發達的城市，有中油、中鋼、台糖等大型企業，運輸業發達，重視路口路權也關係到司機安全，由運輸業發起是很好的訊息。

林欽榮並指出，近年來科技執法盛行，高雄市未來還要再增設26處，目前全市有9個路口科技執法，即使沒有警察也可追出違規者。林欽榮並引用今天行政院最新公布的處罰版本說，從今天起，凡是在路口沒減速以及未禮讓行人，最高罰鍰已從3600元提高至6000元，呼籲在場業者共同誓師就要從自己做起，慢慢減速，養成習慣。

「高雄市道路交通安全促進會」秘書長薛聖弘表示，非常感動，交通安全不再是取締方式或違規處罰方式，現在推出的是透過新文化運動，讓駕駛人行為能注意交通安全，這是富而好禮的社會，賺錢也能兼顧社會企業的責任。

交通局局長張淑娟則呼籲職業駕駛人，發揮專業、認真、打拼的職人精神，把「安全」兩個字放在心上，上路打拼時不忘注意路況，路口確實減速，轉彎時多方確認，互相貼心禮讓，把每一個安全動作做到位。

高雄區監理所則指出，監理所將陸續針對高齡者、年輕族群、外送員及兒童等，分群分眾規劃交通安全宣導活動，宣導大型車視野死角及內輪差、路口停讓標線標誌路權認識、防禦性駕駛、禮讓行人等觀念，期許藉由實境體驗，讓用路人建立正確交通安全知識。