烏克蘭與俄羅斯的戰爭開打，全世界都在關注，近日住在烏克蘭的台灣正妹Emily才說「這邊氣氛平和，無人搶購物資」，如今兩國開戰，讓不少粉絲湧入Emily的粉專留言關心「現在狀況還好嗎？」而PTT上也有許多網友關心Emily的狀況。不過，Emily都沒有留言回應，僅在今上午10點左右發了一張照片，回應網友關於台灣飛往烏克蘭的機票的疑問。

一名網友今在PTT上發文表示，住在烏克蘭的台灣正妹Emily才剛說「這邊氣氛很平和，大家都相信烏克蘭政府，電影院和酒吧依舊熱鬧，也沒有人搶購物資。」結果幾個小時前，俄羅斯和烏克蘭卻突然開打了，不知道Emily現在在想什麼？

而Emily日前才在臉書粉專PO影片，分享烏克蘭的美景說，從早都晚都在欣賞這個與台灣完全不一樣的國家。面對烏克蘭與俄羅斯的衝突，不少粉絲留言關心當地狀況，她昨天才留言回應說「目前跟平常一樣！」

結果俄羅斯與烏克蘭今天突然正式開戰，讓不少網友湧入Emily的粉專詢問狀況，「已經開打了，現在狀況還好嗎？祝平安」、「開打了了欸！ 自己注意安全啊」、「開戰了，逃了沒？」而Emily都沒有多作回應。

另有網友留言詢問，台灣去烏克蘭的交通方式與機票價格的問題？對此，Emily在今天上午約莫10點的時候PO了一張照片回應說，關於台灣往返烏克蘭的交通，她不是航空公司，也不知道對方要從哪裡出發、在哪個機場降落，更不知道出發日期與預算，建議這種問題還是上航空公司網站自行點選查詢比較快速。

今天上午10點左右，Emily發一張圖片回應網友的疑問。（圖／翻攝自游舒涵Emily 台灣＆烏克蘭 Sem山姆寶寶）

教育部駐俄羅斯代表處教育組昨（23日）更新烏克蘭12名留學生的狀況，其中3人已經返台、1人留在烏克蘭東部、1人留在烏克蘭南部、7人還在烏克蘭首都基輔。目前已通知所有留學生與居住在當地的僑民儘快離境。