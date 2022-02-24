元智大學電機系與亞東醫院合作開發鼾聲健康偵測器。(呂筱蟬攝)

打鼾及阻塞性睡眠呼吸中止症(OSA)是一項常見且影響身體健康的病症，長期的打鼾不僅影響睡眠，更會使記憶力減退。元智大學電機系教授陳敦裕與電機系合聘教授同時也是亞東醫院耳鼻喉科黃琮瑋醫師團隊，透過人工智慧技術，以睡眠鼾聲分析預測睡眠呼吸中止症的嚴重程度，發展出智慧型可攜式裝置，提供民眾進行居家篩檢。

在技術開發過程中，由亞東紀念醫院蒐集臨床打鼾及睡眠呼吸中止患者，透過睡眠多項生理檢查以及鼾聲紀錄，將患者區分為單純打鼾、輕度及重度睡眠呼吸中止症，並交由陳敦裕團隊進行鼾聲訊號分析，建立打鼾及睡眠呼吸中止症的鼾聲模型，藉由鼾聲訊號的敏感性與特異性篩檢出睡眠呼吸中止患者。

黃琮瑋表示，臨床上睡眠呼吸中止症患者常會有上呼吸道多重部位阻塞，其鼾聲容易產生特異性。而鼾聲與睡眠呼吸中止症的嚴重程度也會隨著體重、身體的狀況、喝酒、藥物以及勞累的程度而有所不同。傳統睡眠檢查除了許多不便外，也只能做一次性的檢查，就疾病的預防以及健康監測的觀點來看，民眾能居家以可攜式裝置，長期、即時、連續性且非接觸性，在不影響睡眠的情形下，偵測打鼾及睡眠呼吸中止症，作為睡眠健康偵測器以及睡眠呼吸中止症的診斷工具，將促進民眾健康且降低醫療資源的耗損。

在技術方面，陳敦裕指出，目前開發的人工智慧辨識模型，在敏感度與特異度各為92％ 和94％，其綜合數據優於現有國內外市售產品，該技術除了獲得中華民國專利(I735879)之外，目前正申請美國、日本專利中，同時並正開發智慧型可攜式原型機，提供科技大廠測試與推廣。