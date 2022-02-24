中租-KY(5871)公告2022年1月自結稅後淨利21.39億元、每股盈餘（EPS）1.48元，雙創歷史新高。公司今（24）日召開線上法說，目標台灣及中國大陸2022年放款均成長15％，東協放款則目標成長達15～25％，表現將有相當機會超越中國大陸。

中租-KY 2021年合併營收721.6億元、年增21％，歸屬母公司稅後淨利193.91億元、年增28％，每股盈餘（EPS）14.8元，全數改寫新高。其中，台灣、中國大陸及東協營收分別年增22％、22％、18％，獲利分別年增26％、45％、68％。

中租-KY截至去年底應收帳款5572.71億元、年增16％，表現符合預期。其中，台灣年增達21％、表現優於成長10～15％預期，太陽能淨資產年增17％。東協年增13％，表現符合成長10～15％預期。不過，中國大陸僅年增11％，則未達成長15～20％預期。

不過，中租-KY維持穩健且良好的資產品質，去年底延滯率續降至2.2％，其中台灣降至2％、東協降至3.5％，中國大陸則微升至1.9％，仍處近1年波動區間。呆帳提存率亦降至2.3％。其中台灣降至1.9％、東協降至3.2％，中國大陸則持穩2.5％。

中租-KY表示，去年台灣因疫情控制得宜、外銷動能亮麗，業績表現相當不錯。中國大陸因疫情反覆使部分城市局部封城，直接影響經濟成長及分公司營運，坦言對成長未達標不滿意。東協狀況與中國大陸相似，所幸在同仁努力下仍順利達成目標，業績表現相當不錯。

中租亦公布2022年1月自結合併營收65.11億元，月減2.63％、仍年增16.77％，改寫歷史次高。不過，歸屬母公司稅後淨利21.39億元，月增達23.97％、年增達38.64％，每股盈餘（EPS）1.48元，雙創歷史新高。

展望2022年業務展望，中租-KY目標台灣應收帳款維持成長15％，中國大陸因資產品質仍算穩定，仍目標成長達15％，呆帳提存率預期可維持與去年相當。東協則隨著疫情趨穩，各地經營業務及組織漸趨穩定，目標成長達15～25％，預期將有機會超越中國大陸。

因應子公司應收帳款及業務成長，需適度挹注資本、維持一定資本適足率，中租-KY表示今年將考慮籌資，預期會先進行較長期的債務投資，並視上半年營運概況決定何時啟動發行海外存託憑證（GDR）籌資。股利發放策略方面則沒有改變。

對於台灣政府積極打炒房、各部會緊縮建築及不動產放款，中租-KY表示，集團在不動產融資的金額比例相當小，相關業務將遵循央行規定進行。由於業務占比不大，故對整體營運影響不大。