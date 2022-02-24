敦泰(3545)今(24)日舉辦法人說明會，2021年營運大爆發，每股大賺逾3個股本，獲利創下歷史新高，展望第一季，董事長胡正大表示，半導體產業極度短缺已經看見緩解，故產業將漸漸恢復以往季節性，故第一季還是會是一個下滑的傳統淡季，第二季就會看見回溫，另外，今年的配息率也會是至少50%起跳。

敦泰去年第四季營收為55.97億元，季減少10.77%、年增加29.95%，單季稅後純益為13.28億元，季減少27.56%，年增加135%，每股稅後純益6.54元。單季毛利率49.62%，季減少4.83個百分點；年增加18.02個百分點；單季營業利益率31.23%，季減少7.31個百分點、年增加16.99個百分點。

敦泰2021年全年營收為219.91億元，年增加59.35%，累計稅後純益61.13億元、年增加504%，累計每股稅後純益30.23元，獲利創下歷史新高。敦泰2021年全年平均毛利率48.79%，年增加23.94個百分點，營業利益率為32.42%，年增加24.95個百分點。

胡正大表示，去年是一個非常好的年，現階段供應鏈緊張有所緩解，但是各項產品所使用的製程工藝不同， 因此，「有些緩解、有些依舊緊缺」，故無法說短時間內可以看到大幅度的整體緩解，未來可以能還需要一段整理期。

展望第一季，胡正大坦言，第一季會是一個下跌的情況，以整個產業看來，半導體極度短缺已經緩解，季節性的上下波動會漸漸會復正常，故Q1、Q4會是傳統淡季，Q3、Q2是旺季，預估第二季營運就會出現回溫，第三季會是另外一個高峰。

敦泰去年獲利大爆發，每股大賺逾3股本，股利政策上，胡正大表示，起碼會有50%的發放率，也會參考友廠的狀況，股利目前還在和董事會商議中。