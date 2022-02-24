市場擔憂俄羅斯全力入侵烏克蘭，24日的日經指數已連5日走低，午盤剛開時，日經跌勢雖加劇，但可見低接買盤進駐。日經指數收25970.82點，跌478.79點或1.81%，創2020年11月以來新低。東證收1857.58點，跌23.5點或1.25%。

索尼金融集團認為，俄烏地域政治緊張加劇，利空消息愈來愈多，市場操作也會愈來愈謹慎。不過，國際情勢一旦緩解，股市應可反彈，因為目前日經指數尚未反應出全球企業獲利能力。至於何時會發生，現在很難預測。

權值股中，迅銷跌3.82%、軟銀跌6.83%，機器人手臂製造商發那科也跌5.42%。

鐵路族群表現不佳，京王電鐵跌5.77%，小田急電鐵也跌5.42%。

第一三共藥廠小漲0.04%，因與阿斯利康（AstraZeneca）合作開發的Enhertu抗癌藥物有顯著療效。

另外，遊戲製造業者萬代南夢宮漲6.58%，海運公司川崎汽船也漲1.69%。