烏克蘭與俄羅斯的戰爭一觸即發，俄羅斯軍隊進入烏東頓巴斯地區，而今日位於烏克蘭東北的第二大城哈爾科夫，以及首都基輔，則接連發生爆炸，烏克蘭內政部證實，俄羅斯的入侵已經開始。全球股市今上演跳水行情，台股收盤重挫逾400點，台股掛牌的美股ETF，僅有反向ETF以及美元指數ETF收紅，其餘均收黑，其中2倍槓桿的富邦NASDAQ正2(00670L)跌幅更是逾1成。

美股ETF慘綠，而今天美債ETF則成為資金避風港，逾10檔的美債ETF全數收紅，包括元大美債20年ETF(00679B)、富邦美債7-10(00695B)、富邦美債20年(00696B)、富元大美債7-10(00697B)、富元大美債1-3(00719B)、富群益25年美債(00764B)、富凱基美債25+(00779B)等。

在地緣政治及市場充滿不確定性的背景下，瑞銀投資總監辦公室給長期投資者以下五個建議：一、在危機期間保持冷靜。二、在地理和資產方面實現多元化。三、不要忽視私募市場。四、涉足長期主題。五、考慮特定的對沖。

瑞銀認為，在危機期間，國債和黃金通常被視為避險資產，但也不是絕對的定律。最好的對沖先取決於危機的性質，例如，在當前的烏克蘭危機，鑒於俄羅斯石油和天然氣供應可能面臨中斷風險，可以考慮增加對能源和大宗商品的敞口。另外，烏克蘭也是玉米、小麥和油籽等出口國。廣泛大宗商品不僅提供「地緣政治對沖」，也受益於經濟增長加快、通膨持續及利率上升。

至於長期主題方面，受到美債收益率上升的影響，納斯達克指數年初至今下跌近17%。然而，投資者需要看透短期利空消息，並布局受益於長期增長趨勢的行業，特別是在數字數據增長或網絡威脅增加下。參與人工智能、大數據和網絡安全的企具有長期上升潛力，這主題在2020至2025年度年均盈利增長預期接近16%。