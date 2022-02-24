敦泰(3545)今(24)日舉辦法人說明會，董事長胡正大表示，敦泰針對供應商、客戶均有簽署2~3年的LTA，確保營運穩定，在產能上，現在28/40奈米還是比較緊缺。另外，在車用市場上，他說到，目前敦泰出貨的用車已經達300萬輛的總數，未來還有很大的成長空間，預計未來每年都會兩位數成長，會是敦泰一股重要的新貢獻動能。

敦泰目前最大產品以手機為主，大陸智慧型手機自去年第四季就浮現雜音，胡正大表示，從終端市場來看，2021年第四季大陸市場高階手機的庫存確實偏高，但中低階手機的需求還是很旺盛，所以長短料問題還是很嚴重，如何是消化終端客戶庫存會是一個很重要的指標，敦泰也持續在關注大陸地區手機市場得銷售狀況，現在儘管不是這麼明朗，但未來2~3周應該會有更清楚的判斷。

胡正大表示，敦泰去年和重要客戶均簽訂LTA長單，但就產能來說，敦泰同樣也和供應商簽定2~3年長約，有利於未來2~3年營運更穩定，看好在出貨、供給都會逐年上升。只是價格部分，還是「定量不定價」，所以價格還是要看市場需求來做調整。至於漲價的成本是否會轉嫁與客戶，他則表示，還是要看產品，每個產品不一樣。

以晶圓產能來看，胡正大進一步談到，現在28/40奈米還是比較緊缺，55/90奈米則相對好，90奈米已經不是很缺貨的狀況，整體來說，還是先進製程供貨比較緊張。

胡正大直言，目前生產成本持續上升，但因為生產週期約3個多月，所以價格上漲會比成本上漲來的遲，故預計未來幾個月生產成本會持續上漲、惟幅度會比之前小，在賣價持穩的環境下，造成毛利率應該是下跌的趨勢，敦泰則會積極調整，降低會毛利率的影響，他也強調，敦泰長期毛利率區間應該是落在30~50%，是相對健康的。

在新品佈局上上，胡正大表示，敦泰將持續致力於分眾市場及優化產品組合，目前已經為車用IDC(驅動IC整合觸控IC)領導廠商，目前至少有300萬輛車是採用敦泰的IDC，但就整體車用市場來說還是有很大的成長空間，看好車用每年都會有兩位數字成長。AMOLED部分，除手機持續導入AMOLED外，在穿戴使用驅動IC產品也已經開始量產，看好今年穿戴會有很大的成長，總量有機會上看千萬。