五堅情今辦小巨蛋演唱會記者會。（羅永銘攝）

五堅情由邱鋒澤、陳零九、黃偉晉、小賴賴晏駒、婁峻碩組成，將於8月6日首度舉辦小巨蛋演唱會，24日宣傳記者會上，邱鋒澤被問到先前傳出看羅志祥不爽一事，他表示那是一個「天大的誤會」，看到新聞報導指二人有心結，他心裡還在想怎麼會有這件事，「我們演唱會彩排結束，還湊在一起看主任新歌〈修羅〉的MV怎麼這麼精彩」，問他有沒有和羅志祥聊到這件事？邱鋒澤說：「我相信他也知道這不是事實，不用太刻意去解釋。」

他們日前剛結束高雄巨蛋演唱會，各自放了好幾天的假，小賴表示：「我們就放肆玩，因為之前為了準備演唱會，把工作都推掉了，所以有些空檔，能玩就趕快抓時間玩。」搞笑形容「就是一個告別的感覺」，隨後趕緊解釋是告別休假的意思。提及邱鋒澤在高雄慶功宴時忍不住哭了，小賴還原當時情形：「我跟偉晉在他耳邊那邊講很多、很感人的話，他眼淚掉下來我們以為成功了，結果他根本就沒在聽。」

邱鋒澤回想當時心情，表示：「就覺得我們有一天會散，總有一天這個故事會有個Ending，老了、跳不動了，沒辦法在台上演出，但我們五個人的友情是不會結束的。」有粉絲提出「五堅不摧」這個哏，他們覺得很不錯，「有人問我們會不會5、60歲跳不動就不辦演唱會？我覺得那就拿著麥克風唱歌就好，我們對這個舞台很珍惜，能走多遠就走多遠」。

有鑑於他們高雄演出節目精彩、好評不斷，接下來的8月台北小巨蛋是否安排更厲害的橋段？大伙兒聽聞力拱小賴兌現特技表演的承諾，小賴搞笑反問：「我是想要綑綁的那種喔，類似像30秒水中掙脫術，可以嗎？但會不會唱完一首歌3分鐘都還沒掙脫。」預留伏筆，邀請大家8月到小巨蛋欣賞五堅情的演唱會，購票洽拓元售票系統。