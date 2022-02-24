台北市今新增一例本土個案，收治新冠肺炎輕症患者的劍潭檢疫所，有一名女護理師（案20317）確診。北市衛生局說明，個案工作有協助採檢，檢疫所只出不進，暫時不再收治新病患，已匡列57人居家隔離、353人擴大採檢。

衛生局指出，個案為40多歲女性，住在北投區，是在檢疫所工作的護理師，進行採檢與相關防疫工作，2月21日出現咳嗽症狀，原先每周都會進行核酸檢測，於22日篩檢陽性，CT值18。

衛生局專委歐佳齡指出，已匡列57人居家隔離，27人陰性、30人檢驗中，擴大採檢353人， 267陰性，86人檢驗中；衛生局已針對檢疫所工作人員進行採檢全數陰性，另進行工作環境採檢皆為陰性，目前檢疫所降低收治量能，暫不收住新確診病人，並加強環境清消。

由於劍潭檢疫所自春節期間啟用收治新冠肺炎輕症患者，歐佳齡指出，護理師平時確實有接觸患者，也有協助進行採檢的工作，但是否因此造成染疫，還要由中央比對基因序列才能確定。