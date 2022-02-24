「所有酒駕的混蛋們，再酒駕就讓你吃牢飯！」交通部今（24）日舉辦「110年道路交通安全總報告」，交通部長王國材表示，去年因酒駕死亡318人，比前年增加29人，是5年來最高。他罕見嚴詞痛批酒駕累犯枉顧他人生命安全，並宣示酒駕將是今年道安工作重中之重。

交通部道路安全督導委員會執行秘書吳木富表示，110年道路交通事故35萬6779件，造成2990人死亡、47萬4376人受傷，比109年減少5480件、10人死亡。不過這個數字還是讓王國材「非常不滿意」，表示道安還是今年非常重要的重點。

王國材說，110年交通事故死亡增加最多是新北，增加34人；台北市增加25人，苗栗、宜蘭都是22人，國道18人。新北交通事故死亡主要是高齡者增加11人、機車9人；台北是機車增加13人；苗栗是機車增加15人、高齡增加6人；宜蘭機車增加19人。所以高齡者跟機車是這幾個縣市未來道安重點。

也有縣市交通事故死亡人數減少，少最多是台中，少了47人、台南22人、高雄17人，雲林跟花蓮都少了13人，非常謝謝這些縣市的努力。

王國材說，交通部最關心3個數字，包括：18到24歲年輕人機車事故死亡，去年256人，比前年少了37人；高齡者1151人，比前年少了84人；酒駕318人，比前年增加29人，是5年來最高。酒駕死亡增加最多縣市是高雄和台東，各增加10人，台南6人，彰化跟花蓮增加5人。

王國材說，酒駕是今年道安工作重中之重，由於酒駕修法後不能再易科罰金，今年1月1日到2月18日， 因酒駕被拘役的有617人。「所以我對所有這些酒駕的混蛋們，我再次地講，如果你再酒駕，就會讓你吃牢飯！」

王國材說，經過路政司的努力，現在每個縣市至少有一家酒後代駕，民眾可以選擇酒後不開車，也可以選代駕。

國道交通事故死亡，去年比前年增加18人。吳木富表示，有民眾車子在國道拋錨或發生小擦撞，不知道怎麼做，造成二次事故；但它其實有標準作業程序，也就是「開」（開警示燈）、「放」（面向來車至後方100公尺處放故障標誌）、「撥」（1968APP報案或110）；若無人員傷亡，就「拍」（拍照存證）、「移」（人不要站在車道上）、「等」（等待員警抵達）。王國材補充，車子在國道出狀況時，人一定要在安全處例如路肩或護欄外，千萬不要在車子後面，至少要在車輛前方。由於民眾待在現場主要是擔心保險的問題，吳木富表示只要保存現場證據即可，千萬不要留在車道上爭執。

值得一提的是近5年國道因未繫安全帶致死平均約22人，占3成比例；其他原因包括超速、重車車輛管理，國道死亡去年比前年增加18人，交通部將針對這些重點執行措施。

王國材並點名：1月道安會議，屏東、台東縣市首長未親自主持，「如果你沒有主持但成績很好，交通部也不會多說甚麼，但是每10萬人事故死亡人數，台東（26.7人）、屏東（25.9人）是前兩名！」呼籲首長在公務繁忙之餘，也要多參加道安會議，帶領市府團隊改善交通事故傷亡原因。「生命無價，也請大家多重視。」

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