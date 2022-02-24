彰化縣警察局自2月26日至2月28日為期3天，進行重點疏導措施，國道1號埔鹽系統交流道將封閉，呼籲多利用替代道路。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

228和平紀念日連假又到了，彰化縣警察局自2月26日至2月28日為期3天，進行重點疏導措施，國道1號埔鹽系統交流道將封閉，呼籲多利用替代道路。

彰化縣警察局表示，國道1號埔鹽系統交流道封閉，台76線東西向快速道路埔鹽系統將2月26日及27日每日0時至12時封閉南下匝道，另於2月27日及28日每日7時至24時封閉北上匝道，可利用鄰近交流道上國道。

此外，國道1號彰化路段仍為中部疏運重點觀測路段，如主線車流壅塞時，將啟動匝道儀控管制，彰化及員林交流道常因匝道儀控管制，導致上國道車流回堵至平面道路，請避開易壅塞路段，行駛替代道路。

熱門景點鹿港古蹟區，天后宮周邊道路會因應人潮管制車輛進入，鹿港鎮公所於市區內共規劃15處停車場（中正路與鹿草路口有大型免費停車場），民眾可多加利用。外縣市遊客由國道1號下彰化交流道→往西行駛彰鹿路進入鹿港，或利用台76線、台17線及台61線→接縣144線道路進入鹿港。

芳苑濕地海空步道交通動線由台61線西濱快速公路下芳苑交流道→沿台17線南下→續行芳漢路2段→右轉芳漢路2段161巷，至普天宮或西華宮停車場，沿途設有停車導引指示牌。平面道路可由台17線北上→左轉縣150線斗苑路→右轉芳漢路2段→左轉芳漢路2段161巷，至普天宮或西華宮停車場。或由縣150線斗苑路西行→右轉芳漢路2段→左轉芳漢路2段161巷，至普天宮或西華宮停車場。

彰化縣警察局交通隊長林世明提醒，連假期間警察局與各分局於所屬網站、社群網站(Facebook)等，均可查詢即時路況及最新交通資訊，出門前做好行車規劃；警察局交通隊提醒，行車前應注意車輛檢查且勿疲勞駕駛，以降低事故風險，並隨時監看沿路CMS電子看板、收聽警廣，掌握路況、開心出遊。