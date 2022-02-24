員警執行「靖黃專案」喬裝客人，前往桃園某生活館(按摩店)進行探訪，負責人兼櫃台男子表示店內有提供半套性服務1200元；員警於包廂內按摩時，按摩女子提到「用嘴巴加500」提供口交服務，員警隨即通知同仁，破獲該店提供性交易行為；法官依妨害風化判處負責人有期徒刑6月，得易科罰金。

根據判決書記載，109年7月上旬，一名謝姓員警執行靖黃專案取締妨害風化，喬裝客人前往位於桃園某家生活館(按摩店)消費進行探訪，櫃台及負責人鄭姓男子負責接待，並告知他表示店內按摩加上半套性服務共1200元後，便安排按摩女子阿芳(化名)為他做按摩服務，約30分鐘後，阿芳在他耳邊說「用嘴巴加500」，他反問阿芳用嘴巴是什麼意思，阿芳表示用嘴巴提供口交性服務，趁著阿芳想脫掉他的褲子時，便用手機通知在外同仁，待店內燈光亮起(有警察臨檢的暗號)，他隨即表明警察身分，當場將阿芳逮捕。

鄭男辯稱，他有接待佯裝客人的謝員，並安排阿芳至包廂為其按摩服務，但否認店內有提供半套或全套性服務，且有告知店內按摩小姐不得從事色情交易。

桃園地院審理，桃園某生活館(按摩店)僅以布簾分隔走道與包廂，由於包廂不能上鎖屬開放式空間，然而對於全套及半套性服務為及私密行為，阿芳則有恃無恐主動詢問喬裝員警是否要進行全套或半套之性交、猥褻行為，不擔心被店家發現指責或開除風險，甚至遭移送法辦，足以認為鄭姓負責人容忍、默許阿芳與男客從事性交、猥褻行為。

法官認定，鄭姓負責人108年因涉妨害風化案件，109年1月下旬執行完畢出監，如今仍不知悔改，開設生活館(按摩店)期間，意圖使女子與他人從事性交行為，且提供場所收留營利，屬累犯，依妨害風化判處有期徒刑6月，如易科罰金以新台幣壹仟元折算壹日。