家住竹南鎮1名男子，日前接獲詐騙電話誆稱先前刷卡出錯，須至ATM操作解除分期付款，男子信以為真，聽信詐騙集團人員電話指揮，前往住處附近超商，超商員工發現有異，報警前來關切，及時拆穿詐局，阻止被害人繼續匯款。

竹南警分局中港海口派出所警員曾鈺庭、陳凱閎，日前接獲轄內竹南鎮某家超商員工報案指稱，有1男子疑似遭詐騙，員警到場後，只見該男子拿著手機不斷講電話，員警一看，來電顯示的號碼前有多一個符號「＋」，男子稱日前有至他縣市旅遊，事後接到自稱旅遊公司人員來電表示，因系統更新緣故，誤將被害人資料設定錯誤，將持續扣款，要在當日24時前依客服指示，才能止付。

隨後男子接到自稱某銀行的客服人員來電，號碼前顯示「＋886」，要求男子持提款卡操作ATM，因詐騙集團能說出男子身分、消費內容等資料，加上不斷來電連環攻勢，讓男子無法思考又深怕真的被扣款，一時不察落入詐騙集團圈套中，隨即至一家超商操作ATM，依假客服指示陸續匯款數萬元，直至店員察覺可疑，通報員警前來勸阻男子繼續匯款。

警方指出，境外詐騙集團會運用篡改過電話號碼取信被害人，所篡改的電話號碼前會顯示「＋886」、「＋02」、「＋03」、「＋04」等，而當對方說出「解除分期付款」、「須依客服指示操作ATM」、「當日0時開始扣款」、「工作人員設定錯誤」、「涉及刑案」、「配合檢警調查」等關鍵字，這些百分之百都是詐騙電話，請民眾格外小心。