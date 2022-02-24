新北市南山中學2月22至2月25日辦理高三學生期待已久的畢業旅行，同時關懷偏鄉。（南山中學提供）

新北市南山中學2月22至2月25日辦理高三學生期待已久的畢業旅行，同時關懷偏鄉。（南山中學提供）

新北市南山中學2月22至2月25日辦理高三學生期待已久的畢業旅行，為讓活動做到生活教育的驗收且更具教育意義，在去年行程抵定後，便開始籌劃物資募集，以推廣球類運動及偏鄉需要為目標，發揮生命共好精神。

在班聯會發起與各班熱心響應下，同時璞園建設籃球隊也提供了籃球、球衣褲給偏鄉學校及弱勢家庭，總計共募得：扶幼金7萬5000元、71顆籃球、36顆棒球、30件球衣球褲、兩雙釘鞋、兩顆排球及26件運動服裝等物資。屏東縣恆春鎮水泉國小，由莊逸萍校長陪同籃球校隊代表接受，屏東家扶中心恆春服務處由傅敏峯主任及後援會蘇喬炳主委代表接受，南山中學則由班聯會副主席范瑀庭代表致詞捐贈。

班聯會副主席普三新范瑀庭表示，原訂要在高二舉辦的畢業旅行，雖然多次延期，但學校師生的愛心不減，這次的活動除了凝聚班級情誼外，也希望同學在面臨即將放榜的學測，能持續相互扶持學習，讓幾個月後，每個人都能成為心目中理想大學的那位新鮮人，畢業旅行的辦理也不應該只是表象的歡樂，更要豐富心靈，讓活動能留下更有意義的回憶，透過這次「傳球傳愛」的推動，響應了運動強身及感恩惜福共好的精神，我們期盼難能可貴的高三畢旅，大家都能留下美好情誼及回憶。