受俄烏開戰影響，台股午盤大跌，終場以跌461.28點作收，創近幾個月來單日最大跌幅，使國安基金的動向受到高度的矚目。而據了解，國安基金幕僚經過相關的沙盤推演之後，尚未作成召開臨時委員會議的決定，最主要台股今日仍有一定的成交量，24日的台股成交量共4348.85億元，更高於前一個交易日，可見得進場低接的買盤也少，但國安基金官員仍表示，會密切關注台股的發展，必要時，也不除排隨時召開國安基金臨時委員會議，討論相關的因應措施。

國安基金內部分析，24日台股重挫，主要受俄烏情勢持續惡化，美股及其他股市全面重挫連動影響，因此使多檔權值股走勢疲弱，包括電子、傳產、金融等三大主力類股族群，均表現不佳，再加上外資大舉賣超，三大因素造成台股24日重挫。

不過國安基金也評估，台灣經濟基本面表現的確優於國外，例如，4.15％的經濟成長率、進出口表現力道均強勁、多家上市櫃公司的獲利亦不斷創新高，也也帶動今年的股利配發水準，這些也將成為另一道加持台股的力道，同時國安基金也呼籲投資人保持信心及理性，要對台灣基本面對台股的加持有信心。

國安基金官員也強調，儘管尚未決定要召開臨時委員會議，但將密切關注國內外的政經情勢，若有必要，隨時會依照國安基金管理條例第8條規定，啟動臨時委員會議的召開來決議相關的因應措施，包括不排除決議進場的可能性。