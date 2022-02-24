科睿唯安（Clarivate）今發表2022年全球百大創新機構報告（Top 100 Global Innovators），台達電首度進入榜單。台達電執行長鄭平表示，台達電是大中華區第一家專注電源、工業自動化等相關技術的企業入選，代表台達電的創新研發及智權管理已晉升全球頂尖梯隊。

台達電表示，長期鼓勵員工創新，自2008年起即設立台達創新獎，包含專利、新產品、製造以及新商業模式與流程等四大類別，每年表揚優異的創新成果、並提供專利申請與獲證獎勵。截至2021年底，台達於全球專利獲准總數已累積超過13000多件，其中2021年申請近1200件專利，專利主要分布於美國、大陸、台灣、歐洲等地。

科睿唯安智慧財產與創新研究副總裁Ed White表示，台達電曾名列2020年發表的《明日之星：下一個百大創新機構》預測名單，今年分析顯示台達的專利佈局遍及全球多個主要經濟體，發明的影響力亦有水準以上的表現，因而首度入選。

台達電執行長鄭平表示，很高興入選全球百大創新機構，此次可以發現大中華區首次有專注電源、工業自動化等相關技術的企業獲肯定，也代表台達的創新研發及智權管理已晉升全球頂尖梯隊。台達電在全球各地共有74個研發中心，研發工程師超過九千人，近年的研發經費都超過營收的8％，2020年更達到9％，在專利佈局方面，台達長期耕耘電源、工業自動化以及樓宇自動化等技術的專利資產，並積極強化電動車、資通訊及能源基礎設施等領域。在尊重智權的前提下持續突破創新，以期創造更大的產業價值。

2012年起，科睿唯安每年針對全球企業的專利資產進行分析，進而發布全球百大創新機構名單，2022年全球百大創新機構評選採用雙軌制，首先專利總量須達到自2000年以來公佈達到500件、過去5年內獲准專利數量達100件，始有入選資格。第二部分針對「德溫特世界專利索引」收錄的所有專利進行評估和計分，包含專利的影響力、成功足跡、全球化、技術獨特性等四個指標。兩者成績加權後，依總分遴選出頂尖的100間機構。