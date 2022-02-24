號稱「蛇姬」的性感女星林采緹，擁有精緻臉蛋、前凸後翹的好身材，近期台灣天氣又濕又冷，她在社群平台PO泡溫泉的養眼照，給足粉絲滿滿的福利。

林采緹今（24日）在IG上傳2張清涼照，寫道：「看到過年時的泡湯照，最近這溫度真的很想要天天泡湯，尤其是手腳本來就容易冰冷，現在完全像冰塊一樣。」

畫面中，林采緹放下一頭烏黑亮麗的及腰直長髮，臉上化著粉嫩妝容，凸顯深邃的五官，身穿綠色的比基尼，露出豐滿的北半球和長長的事業線，以及白嫩的大腿，接著她手捧裝有溫泉水的木製臉盆，對著鏡頭露齒燦笑，讓許多男網友看得酥麻，紛紛留言：「 這身材真的辣」、「好讚」、「這身材這笑容，不按愛心說不過去」、「喔喔我的女神還是這麼好看」、「蛇姬完全沒有變，身材爆好，超正」、「好美，注意保暖」。

今年31歲的林采緹，近日在限時動態PO出漂亮的大頭照，問大家知不知道她要幹嘛？不久後林采緹在下一則動態公布答案，原來她要考普通汽車駕照，秀出自己的普通汽車駕駛執照登記書，但未透露有沒有成功考取駕照。

至於私生活領域，林采緹的前夫胡睿兒2018年涉夜店撿屍性侵案，最高法院判刑2年確定，已於2020年7月入獄；恢復單身的林采緹則桃花朵朵開，曾被拍到與生技業小開吳亞璟共進晚餐，但她表示未來若再談戀愛，會等穩定了再公開，並祝福胡睿兒接下來一切愈來愈好。