今年度的序幕才剛拉開，接下來有哪些星座有機會能夠牽手另一半呢？塔羅牌老師艾菲爾點名，巨蟹座、雙子座、金牛座、射手座、牡羊座的人，2022年戀愛運勢超旺，今年一定能脫單。

第五名、巨蟹座

當今年象徵愛情的金星路過巨蟹座的心靈宮位，這段時間，你天生的母性特質受到金星柔美的光環加持，從內到外閃耀著讓人無法移開眼球的動人光芒。許久不見的異性、或是職場上的工作夥伴，像是著了魔一般的被你吸引，對單身的你萌生想要深入瞭解的想法，約會的邀約接踵而至，建議和過往情傷和解，展露你原本的光芒，也許在今年六月底之後，你已經悄悄擄獲某人的心。

第四名、雙子座

當今年木星點亮雙子座的人際宮位時，原本就能言善道的你，在舉手投足之間多了一股無法言喻的吸引力，從前的舊識、職場上的夥伴就像挖到寶ㄧ樣驚喜。一時之間，你的辦公桌上有吃不完的巧克力、手機裡回不完的約會邀請、社群網站上突然多出許多追蹤與關注的人，人氣將居高不下，不過千萬別被這樣的盛況嚇到，可以從中挑出幾個優質的對象來約會，說不定就此遇到你的正緣桃花。

第三名、金牛座

今年金星回歸金牛座的命宮，將有愛神能量進駐你的生活，過去可能有不少約會對象，卻沒有人能讓你心動，而你也一直在觀望更好的人出現，月老將聽見你的心聲，你將遇到讓你想要緣定一生的對象，背景、條件、年紀都是你夢寐以求的理想型。今年四月左右之後如果有人主動邀約盡量赴約，即便相處過後無法當情侶，也可以多個朋友。

第二名、射手座

今年火星會點燃射手座的戀愛宮位，讓原本個性就討人喜愛的你，更加引人注目，你容易在不經意間邂逅命定正緣，這個對象與你性格互補的恰到好處，相處時不用說話也能感受到對彼此的愛意。條件優秀的你可別預設對方該是什麼樣子，若太快把對方下定論，一不小心就讓一段好姻緣溜走，今年五月前後可以多到你有興趣的場所走動，做好準備讓愛神為你帶路，走向你的命定正緣。

第一名、牡羊座

今年當幸運星木星到牡羊座命宮時，火星在同時間也回歸，你就是一個超級發電機，身邊會出現不少桃花，先前與你糾纏許久的爛桃花會逐漸消失，還有機會遇到一朵優質的正緣桃花，不管條件、背景、年紀上都是你的理想型，甚至和你有共同的興趣。在他面前你可以完全做自己，不必維持完美的形象，光是這一點就足夠讓你想要黏在他身邊一輩子。