美國福特汽車公司執行長法利（Jim Farley）周三表示，福特目前沒有計畫拆離電動車或汽油動力車事業。

此前彭博報導，福特執行長法利有意將電動車與內燃機（internal-combustion engineICE）兩業務分開，並考慮拆離其中一個事業。

法利在Wolfe Research會議上表示，儘管有媒體做出這樣的猜測，但我們沒有剝離電動車業務或是內燃機業務的計畫。實際上，我們更重視營運重心與能力、專業知識和人才，這些是福特的關鍵，也是我們正在努力的事。

部分華爾街分析師已經向福特和通用等傳統汽車製造商施壓，要求他們拆出電動車事業，以贏得像特斯拉、Rivian Automotive和其他電動車新創企業所獲得的高估值。

在彭博披露消息後，福特發言人已經表示公司無意剝離電動車事業或傳統內燃機業務。

周三福特股價數收跌1.97%，報16.95美元，受分拆電動車事業的消息提振，盤中一度上漲逾5%。