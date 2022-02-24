天氣冷颼颼，2月即將結束，印度神童阿南德同門派占星師、研究吠陀占星十多年的李靜唯老師指出，3月事業方面最旺的是處女座、牡羊座，財運方面最旺的則是天蠍座。

吠陀占星與西洋星座不同，八成的人是西洋星座往前推一個相位，請參考以下對照：

牡羊座：4/15〜5/14

金牛座：5/15~6/14

雙子座：6/15〜7/14

巨蟹座：7/15〜8/14

獅子座：8/15~9/14

處女座：9/15〜10/14

天秤座：10/15〜11/14

天蠍座：11/15〜12/14

射手座：12/15〜1/14

摩羯座：1/15〜2/14

水瓶座：2/15〜3/14

雙魚座：3/15~4/14

【3月事業運】

★最佳：處女座、牡羊座

★要注意：巨蟹座

處女座：吉

水星與太陽合相在雙魚座，3月有機會得到上司信任，負責重要任務，加上水星形成Raja Yoga國王的格局，在事業方面有機會能夠更上一層樓。

牡羊座：吉

由於土星在摩羯座已經長達兩年多，對於牡羊座來說一直都會有一種沉悶的感覺，也可能讓你總是找不到方向，慶幸的是，3月換火星進入摩羯座，能夠讓你更容易找到想要發展的目標，並且有動力前進。

巨蟹座：凶

火星會帶來強烈的衝擊感，3月對巨蟹座來說，工作方面會產生茫然與衝突，建議千萬不要自亂陣腳，保持冷靜跟理性，才能夠安然過關。

【3月感情運】

★要注意：獅子座、金牛座、天秤座

水瓶座：平

其實木星進入水瓶座後，一直都給水瓶座找到好姻緣的能量，不過隨著3月下半月太陽進入水瓶座就會產生新變化，很有可能讓你無法看清楚對方的狀況，而引來爛桃花。

獅子座：凶

由於受到火星的影響，3月獅子座在感情方面有可能會遇到對方情緒波動較大的挑戰，需要更花心力去安撫對方，不過隨著你的耐性減少，雙方的關係恐怕會變得很沉悶而失去色彩。

金牛座：凶

長期累積的老問題很有可能在3月爆發，七宮主星受到土星影響，感情方面的紛爭無法得到緩解，不過單身的人由於水星的位置良好，3月反而有機會發展新戀情。

天秤座：凶

3月由於七宮與土星合相，對於天秤座來說，感情方面會產生新的變化，並受到一些限制，情感方面容易有迷茫感，會降低自己對於這段感情的信心。

【3月財運】

★吉：天蠍座

天蠍座：吉

水星形成對財富有利的Dhana Yoga格局，不過實際上發生的時間是在3月底了，3月市場上的利多消息很多有可能反而會混淆你的判斷，建議到3月底再考慮入場。

射手座：平

由於火星入摩羯產生廟旺的能量，加上土星的加持，3月射手座開始進行長線的投資規劃是可行的，不過由於金星受到火星與土星的夾擊，千萬記住要控制好自己的消費，不然很容易破財。

摩羯座：平

3月火星與土星形成Dhana Yoga財富格局，由於火星帶來強大的行動力，摩羯座有機會賺到勞碌財，或是長久的努力終於在3月獲得回饋！3月份對摩羯座來說，只要肯打拚就有賺錢機會，若是太懶惰則會錯失良機。

雙魚座：平

3月雙魚座可能會遇到資金不夠使用的情況，需要花點耐性精打細算，克制自己，減少不必要的開銷，同時降低跟朋友之間的相聚，才不會太多冤枉錢。

【3月健康運】

★要注意：雙子座

雙子座：凶

由於火星進入意外宮位，所以提醒雙子座3月出門要注意車關及意外的血光之災，建議安排健檢或捐血、驗血來化解，也要注意腎臟跟泌尿道相關的疾病。