合作金庫宣布從下月起推出最新優惠活動「虎利發-高利定存」美元定期存款優利專案，活動期間111年3月1日至3月11日，美元三個月期定存利率可享年利率0.40％，六個月期可享年利率0.70％，尤其是合庫這次不限新資金，連同舊資金也可受惠，且不限金額，由此亦展現大舉吸收外匯存款的企圖心。

為因應通膨，市場預期美國聯準會（FED）今年將升息，美元匯率走勢可望獲得支撐，目前美元匯率仍屬低點，合庫建議，投資人可趁機超前部署分批持有美元，選擇短天期的美元定存停泊，彈性面對後續利率變化。

此次合庫推出美元優惠存款，最低門檻美金1000元，相較於多家銀行的優利存款都有限必須是新資金，此次合庫則不分新舊資金，連同舊存款也可受惠，且沒有金額上限，均可享高利率的定存優惠；據了解，合庫在投資及海外放款布局上，都有相當的企圖心，因此擬吸收更多的外匯存款作為展業的強力後盾。

合庫指出，不論是網路銀行、行動網銀APP或是臨櫃各種交易方式，皆可享有本檔高利率、低門檻、短天期的專案；對此合庫也結合網銀功能，同時提供「夜間換匯」、「匯率到價」推播通知服務，可即時掌握鎖定的匯率，若利用網路平台以新台幣結匯，還另可享有美元3分的減碼優惠。

在疫後管制措施陸續解凍，經濟逐漸復甦，美元有望逐漸走強之際，合庫指出，此時推出美元定存優惠專案，可說雙贏，客戶受惠，銀行也有更大的擴張業務基礎，合庫也將持續優化各項數位功能，提升使用者體驗。