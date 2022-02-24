俄國入侵烏克蘭，國際油價暴衝至每桶100美元，漲幅逾5％，油價上價，將帶動化學品上揚，對中碳（1723）有利，但，中碳發言人陳宜宏24日表示，要觀察油價飆至110美元到120美元以上，下游客戶提貨的承受度，他說，俄烏戰事爆發，對中碳極短期的衝擊則是，在烏克蘭、俄羅斯的精製瀝青客戶，暫停提貨，一旦戰事持續，中碳將停止出貨。

針對俄烏在台灣24日上午爆發戰事，中碳發言人陳宜宏24日表示，中碳有精製瀝青客戶在烏克蘭、俄羅斯，占比不大，且去年第四季後，就因船運費用高漲，運到烏俄不划算，已經暫停提貨，一旦戰事持續、未解，中碳將中止供應俄烏客戶精製瀝青。

中碳面對俄烏戰事，倫敦布蘭特源油每桶暴漲至102.8元，漲幅6.15％，陳宜宏指出，油價上漲，基本上，對中碳的整體營運，屬於正面，因為，油漲上揚會帶動苯、雜酚油等化學品售價上漲。

不過，他說，中碳也要觀察國際原油因戰事飆漲至每桶110美元到120美元以上的價位時，下游客戶提貨的承受度。

陳宜宏指出，中油與下游客戶的商品合約，基本上是長期合約，並以油料變動等公式計算，採前一個月的平均值，做為出貨價格。

他說，俄羅斯24日入侵烏克蘭時，中碳剛好召開董事會，會中除了通過去年財報等，董事會也決議，要針對俄烏戰事、油價變動、以及供應鏈等相關事宜，做好風險管理。