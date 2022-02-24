因應年底九合一大選，民進黨最近進行各縣市基層民代初選，黨中央更宣布參加初選者的文宣不得使用選對會成員照片，立法院副院長蔡其昌對此表示，初選秉持的是君子之爭，這樣的規定是為了避免內鬥，代言人不是當選的保證，小雞還是要靠自己。

蔡其昌今天參加中興大學「半導體及光電先進封裝與智慧製造產學交流會」時，針對民進黨中央禁用選對會成員照片，他強調，民進黨是民主政黨，初選不要搞得像內鬥，黨中央的出發點是好的。

蔡其昌說，選對會是提名單位、就好像評審一樣，要求評審中立，多數人都會支持這樣的做法，未來希望參加初選者不要再拿裁判當自己的力量；有黨內知名人士加持是好事、也可以增加曝光，但參選者最主要還是要靠自己，畢竟選民投票考量的是產品本身好不好，不是代言的人。

而針對近日公布的民調，國民黨現任市長盧秀燕支持度高達48％，領先第二名15％，蔡其昌認為，現在做民調的意義不大，他都沒說要參選市長，民調支持度就有25％，很高興有這麼多鐵粉；盧市長面對虐童案滾雪球一樣的爆發、中二補選等狀況，可以理解她想透過民調告訴支持者她還很強。

蔡其昌說，在這份民調中，民眾黨的支持度只有4％，實在太小看柯文哲市長，他覺得會惹柯市長不高興。